Украина: число женщин в ВСУ увеличивается, многие хотят попасть на передовую

By Euronews

По данным СМИ, из более чем 400 000 солдат, служащих в ВСУ, женщины составляют порядка 20%. Многие просят, чтобы их отправили на передовую.

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В Украине тысячи женщин нашли свое место в армии и их численность продолжает увеличиваться. По данным СМИ, из более чем 400 000 солдат, служащих в ВСУ, женщины составляют порядка двадцати процентов.

Многие сейчас на передовой. Как, например, Александра. До российского вторжения в Украину она работала в пекарне. Теперь Александра - снайпер.

Александра, снайпер:"Я вижу своего врага, я вижу оккупанта, который пришел на нашу землю, чтобы уничтожить наше государство, наш народ. Ничего больше".

На передовой ее цели могут находиться на расстоянии более километра. Работа снайпера требует умения и определенного склада ума. Но есть те, кто все еще сомневаются в ее способности делать это , потому что она - женщина.

Александра, снайпер:"Каждая женщина в армии должна показать, что она достойна находиться на одном боевом посту и сражаться на равне с мужчиной".

Нелегко пришлось и Алене, которая в настоящее время служит в пехоте. Женщина говорит, что ей пришлось добиваться, чтобы ее отправили на передовую.

Алена, солдат пехоты:“Он меня спросил: "Ты правда хочешь боевую должность? Это сложно. И не все командиры воспринимаеют девушек на боевых постах". Я говорю: "Мне все равно, что там с командирами! Мне все равно, как это трудно. Я точно знаю, что смогу!"

За проявленное мужество в ходе боевых действий Алена была награждена президентом Украины Владимиром Зеленским.