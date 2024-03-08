США и Великобритания предупреждают об угрозе терактов в Москве

By Euronews

Министерства иностранных дел США и Соединенного Королевства предупреждают своих граждан об угрозе экстремистских акций в местах скопления людей в Москве.

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Саша Вакулина, Euronews:

"Посольство США в Москве предупредило американцев в сообщении, опубликованном на его сайте 7 марта, о надвигающейся угрозе нападений в местах большого скопления людей в российской столице в ближайшие два дня.

"Посольство отслеживает сообщения о готовящихся планах экстремистов атаковать места больших скоплений людей в Москве, в том числе концерты. Гражданам США рекомендуется избегать толпы в ближайшие 48 часов"

Министерства иностранных дел Латвии и Великобритании поддержали это предупреждение, а посольство Великобритании в России рекомендовало британским гражданам воздержаться от всех поездок в Россию.

Предупреждение было выпущено через несколько часов после того, как Федеральная служба безопасности России заявила, что нейтрализовала ячейку террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), готовившую нападение на синагоги в Москве.

Посольство США в России не предоставило более подробной информации о характере угрозы, но заявило, что людям следует избегать концертов и мест скопления людей и быть внимательными к своему окружению. Неясно, связаны ли эти два заявления - посольства США и ФСБ России".