День тишины: португальцы готовятся к выборам

By Euronews

Десятого марта в Португалии состоятся внеочередные парламентские выборы. Согласно последним опросам, победу одержит Демократический альянс.

РЕКЛАМА

В Португалии наступил день тишины перед внеочередными парламентскими выборами. Накануне политики завершили встречи с избирателями.

Лидер социал-демократов и Демократического альянса Луиш Монтенегру приветствовал сторонников в Лиссабоне. Согласно опросам, альянс одержит победу и сможет получить большинство в законодательном органе.

Оппонент Демократического альянса - Социалистическая партия отстает от фаворитов почти на три процентных пункта. Педру Нуну Сантуш принял участие в митинге в Лоуруше, затем направился в исторический центр Лиссабона. Ушедший в отставку с поста премьера на фоне коррупционного скандала Антониу Кошта также принял участие в кампании социалистов.

Третьей политической силой в Португалии остается ультраправая партия Chega ("Хватит!"). Ее ведет на выборы Андре Вентура. Ранее он заявил, что положительный результат (партия намерена, как минимум удвоить число мандатов в Ассамблее Республики), приведет к "крупнейшему политическому землетрясению в Европе".

В целом на места в парламенте претендуют 15 партий и три коалиции. На избирательных участках 10 марта ожидают порядка десяти миллионов граждан.