Мировой тур по дзюдо: в Линце стартовал Гран-при Верхней Австрии

By Euronews

Победителями первого дня турнира Гран-при в Линце стали дзюдоисты Японии, Сербии, Бразилии и Испании.

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В австрийском Линце завершился первый день турнира Гран-при Верхней Австрии.

Восьмого марта отмечается Международный женский день, когда чествуют достижения женщин по всему миру, звучат призывы к действиям, направленным на обеспечение гендерного равенства, и просто слова благодарности и поздравления. Перед началом соревнований перед зрителями и участниками турнира выступили губернатор Верхней Австрии Томас Штельцер, гендиректор IJF Влад Маринеску, президент Австрийской федерации дзюдо Мартин Пойгер и министр экономики и спорта Верхней Австрии Маркус Ахляйтнер.

В весовой категории до 57 кг победительницей стала Марица Перишич из Сербии. В финале она одолела соперницу из Нидерландов Джули Берскенс. Медали спортсменкам вручил губернатор Верхней Австрии Томас Штельцер.

В весе до 48 кг в решающем поединке встретились две представительницы Японии Мицуки Кондо и Вакана Инагаки. Кондо удалось выиграть благодаря успешно проведенному приему на оценку вадза-ари и завоевать свою первую медаль на турнире Мирового тура по дзюдо. Золотую награду ей вручил генеральный директор Международной федерации дзюдо Влад Маринеску.

В финале в категории до 60 кг действующий чемпион мира и первый номер мирового рейтинга испанец Франсиско Гарригос одолел француза Седрика Револя, победителя турнира Большого шлема в Абу-Даби. Церемонию награждения провел министр экономики и спорта Верхней Австрии Маркус Ахляйтнер.

"Я впервые здесь, в Австрии, и все было замечательно, я бы очень хотел приехать сюда еще раз в следующем году", - сказал Гарригос после победы.

Финал в весовой категории до 52 кг завершился красивым броском на оценку иппон. Лариса Пимента из Бразилии получила золотую медаль из рукгенерального казначея Международной федерации дзюдо Насера Аль-Тамими.

"Мне нравится здешняя энергетика. Я чувствовала поддержку зрителей в финале. Она мне придала немало сил", - сказала победительница после решающей схватки.

Еще одну золотую медаль для Японии добыл на этом турнире Кэйта Хадано в весе до 66 кг. В финале он победил израильтянина Баруха Шмаилова. Президент Ассоциации дзюдо Израиля Моше Понти вручил медали.

Одним из самых запоминающихся моментов дня стал бросок на иппон выступающего за Австрию Ваче Адамяна. В субботу в Линце нас ждёт второй день турнира Гран-при в Линце.