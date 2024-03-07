Швеция вступила в НАТО

By Euronews

Швеция официально стала членом НАТО, положив конец почти двухсотлетнему нейтралитету

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Швеция официально присоединилась к НАТО в качестве 32-го члена альянса, положив конец почти 200-летнему нейтралитету. В пятницу шведский премьер-министр Ульф Кристерссон передал госсекретарю США Энтони Блинкену в Вашингтоне подписанные документы.

Королевство подало заявку на фоне резкого роста опасений по поводу российской агрессии в Европе после вторжения России в Украину в 2022 году.

"Россия останется серьезной угрозой для евроатлантической безопасности в обозримом будущем. Именно с учетом этого Швеция подала заявку", - сказал на церемонии Кристерссон.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал вступление, отметив, что это делает альянс и Швецию сильнее и безопаснее.

В понедельник флаг королевства будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Финляндия, вместе с которой Швеция подала заявку на вступление, стала членом НАТО ещё в апреле прошлого года. А присоединение Швеции торпедировали два других члена альянса - Венгрия и Турция.

Анкара дала наконец своё согласие в конце января, Будапешт - 26 февраля.

Турция выражала обеспокоенность тем, что Швеция укрывает членов курдских группировок, которых Анкара считает террористами, а премьер Венгрии популист Виктор Орбан продемонстрировал пророссийские настроения и не разделил решимость альянса поддержать Украину.