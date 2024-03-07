Вандалы-антисемиты оскверняют мемориалы Холокоста

По всей Германии участились случаи осквернения памятников жертвам Холокоста. Недавно неизвестные изрисовали свастикой вывеску бывшего концентрационного лагеря в Бухенвальде.

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Нацистская свастика, фашистские лозунги появились на вывесках бывших концентрационных лагерей в Бухенвальде и Дахау. Немецкие правозащитники бьют тревогу, утверждая, что подобные антисемитские акты вандализма множатся по всей стране.

Особенно это характерно для регионов, где сильна поддержка ультраправых в лице партии "Альтернатива для Германии", добавляют некоторые аналитики.

Йенс-Кристиан Вагнер, директор мемориала Бухенвальд:

"Любой, кто призывает к созданию расистского общества, кто защищает идеологию неравенства, считает необходимым осудить уроки, извлечённые из событий эпохи национал-социализма, и нанести удар по культуре памяти. Вот почему эти нападения на мемориалы и нападки на культуру исходят от АдГ".

Бухенвальд находится в Тюрингии, где "Альтернативу для Германии" поддерживает 30% избирателей. Ей прочат хороший результат на выборах этой осенью.

Обвинения в том, что АдГ продвигает антисемитскую повестку, в партии отрицают. Но её лидер в Тюрингии Бьорн Хёке должен представть перед судом в связи с включением запрещённого в стране нацистского лозунга в свою превыборную речь.