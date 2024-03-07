ARCO Madrid привлекает к участию всё больше женщин-художниц

By Euronews

Число работ, созданных женщинами, на выставке современного искусства ARCO Madrid за последние пять лет увеличилось в два раза.

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На 43-й Международной ярмарке современного искусства ARCO, которая открылась в столице Испании Мадриде, в этом году более широко представлены работы женщин-художниц, отмечают организаторы.

В крупнейшем в стране ежегодном вернисаже принимают участие 205 галерей из 36 стран.

"За год число участниц возросло. Это один очень важных показателей. В прошлом году на долю женщин пришло 37 процентов, а в этом - уже 43", - рассказала журналистам директор ARCO Марибель Лопес.

В 2018 году работ, принадлежавших кисти женщин-художниц, на ярмарке было менее 20 процентов.

"Я думаю, что, прежде всего, наметилась тенденция к изменениям, как на рынке искусства, так и в системе в целом, и, следовательно, на этой ярмарке. Это отклик со стороны мира искусства, ассоциаций, самих художников, кураторов. По словам специалистов, 80 процентов студентов факультетов изящных искусств - женщины , но потом мы приезжаем на самую важную испанскую ярмарку искусства, а их здесь всего 20 процентов. Это странно, не так ли?", - говорит художественный критик Семирамис Гонсалес.

В церемонии открытия ARCO Madrid-2024 принял участие Филипп VI

Мадридская ярмарка искусства - место встречи коллекционеров, представителей известных музеев и частных компаний. Она уже давно стала своеобразным мостом между Европой и Латинской Америкой.

ARCO Madrid-2024 будет работать в выставочном центре IFEMA до 10 марта. В первые два дня ярмарка была доступна только для специалистов, но с пятницы, 8 марта ее двери открыты для всех желающих.