Познакомьтесь с женщинами Катара, которые решительно разбивают «стеклянные потолки» и вдохновляют других. В науке и технологии, предпринимательстве и моде разнообразные группы женщин мыслят нестандартно и расширяют возможности людей и сообществ, независимо от их социальных или физических ограничений

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В этом эпизоде команда Qatar 365 отмечает Международный женский день. Инвестируйте в женщин: «Ускорить прогресс» — тема дня, объявленного Организацией Объединенных Наций и посвященного продвижению прав женщин и девочек.

Лайла Хумайра встретилась с двумя вдохновляющими женщинами, помогающими формировать цифровую трансформацию Катара и политику обеспечения устойчивости водных ресурсов. Иман Аль Кувари возглавляет отдел цифровых инноваций в Министерстве связи и информационных технологий, занимаясь разработкой прикладных приложений с использованием высокотехнологичных решений, включая управление дорожным движением и аналитику продовольственной безопасности. Д-р Дима Алмасри использует свой десятилетний опыт ученого, помогая разработать политику управления водными ресурсами в компании Earthna.

Кончита Понсе основала Женский форум в Дохе семь лет назад. Организация проводит ежегодное мероприятие, на котором выступают профессионалы, предприниматели и эксперты отрасли. В ходе панельных дискуссий, круглых столов и семинаров женщины получают знания, необходимые для осуществления своей мечты, будь то открытие бизнеса или смена профессии.

Аадель Халим рассказывает о том, как некоторые дизайнеры делают моду в Катаре более инклюзивной. Разнообразие и экологичность — не единственные принципы, которые дизайнеры включают в свой творческий процесс. Саманта Буллок является совладелицей правозащитной группы под названием London Represents, цель которой — поощрять дизайнеров и марки охватывать своими продуктами людей с разными способностями.