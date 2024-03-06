Лидеры ЕС осудили удар России по Одессе во время визита Зеленского и Мицотакиса

By Euronews

"Новая попытка террора" и "подлая атака" - так глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала росийский удар по Одессе во время визита в город президента Украины и премьера Греции.

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Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского c премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе российские силы нанесли ракетный удар по городу.

"Мы услышали звуки сирен и взрывов, которые произошли около нас. Времени добраться до укрытия у нас не было", - сказал Мицотакис.

В результате взрыва погибли по меньшей мере пять человек. Украинский лидер выразил соболезнования семьям жертв.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала атаку на Одессу в ходе визита Зеленского и Мицотакиса подлой.

"Никого не запугать этой новой попыткой террора – ни двух лидеров на местах, ни отважный народ Украины. Больше, чем когда-либо, мы поддерживаем Украину", - заявила фон дер Ляйен.

"Это является еще одним признаком трусливой тактики России в ее агрессивной войне против Украины", - написал на платформе Х глава Евросовета Шарль Мишель. "Это достойно осуждения и даже более низко, чем Кремль поступает обычно. Шарль Мишель заверил, что поддержка Украины со стороны ЕС не ослабеет.

Сообщается, что Россия нанесла удар во время посещения политиками Одесского порта, откуда экспортируется значительная часть украинского зерна. Визит Мицотакиса в Одессу не был анонсирован заранее по соображениям безопасности.

Минобороны РФ заявило, что ракетный удар был нанесен "по ангару в промышленном портовом районе г. Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины".