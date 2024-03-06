By Euronews

Вооружённые силы РФ продолжают наносить массированные удары дронами по территории Украины. Из 42 запущенных летательных аппаратов ВСУ сумели сбить 38. В результате атаки двух украинских БПЛА загорелся склад с горючим на крупном предприятии в Курской области.

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ОБНОВЛЕНО: Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе, когда в городе с визитом находился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Им все равно, куда бить. Всех деталей еще не знаю конкретно, но знаю, что есть жертвы, есть погибшие, и есть раненые", - прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский российский удар по Одессе.

"Этим людям все равно. Они или сошли с ума, или не контролируют, что их террористическая армия вообще делает", - сказал Зеленский.

По данным греческих СМИ, которые ссылаются на анонимные источники в правительстве страны, удар был нанесен по кортежу Зеленского в то время как украинский лидер находился на встрече с греческой делегацией.

Этим людям все равно. Они или сошли с ума, или не контролируют, что их террористическая армия вообще делает Владимир Зеленский президент Украины

Мицотакис рассказал, что во время удара они находились в порту, взрыв произошел рядом, делегации не успели уйти в укрытие.

"Мы находились в одесском порту. Президент Зеленский и его штаб нам показывал и пояснял значение порта и то, что делается, чтобы восстановить и усилить украинский морской путь, а также какой вред порт получил во время атак. И в конце мы услышали звук сирен и взрыв, который очень близко от нас произошел", - цитирует греческого премьера информационное агентство Интерфакс-Украина.

Российские БПЛА атаковали Сумы

Несколько человек пострадали в результате атаки российских беспилотников по городу Сумы на северо-востоке Украины. Воздушная тревога там действовала пять часов.

Повреждены несколько многоэтажных жилых домов, десятки автомобилей. Власти сообщили о "трёх прилётах" в областной центр.

По данным ВСУ, с территории Краснодарского края, Курской области и аннексированного Крыма было выпущено 42 дрона. ПВО сбили 38 из них над Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Харьковской, Черкасской, Винницкой и Сумской областями.

Аналитики полагают, что своми массированными атаками при помощи БПЛА Россия пытается перегрузить украинскую систему ПВО, которая тратит на их уничтожение большое количество снарядов.

Тем временем украинские дроны нанесли удар по горно-обогатительному комбинату в Железногорске Курской области. Загорелись резервуары с горюче-смазочными материалами. Пострадавших, как заявил губернатор, нет. Власти Белгородской и Воронежской областей также заявили о попытке украинских ВС атаковать местные объекты инфраструктуры.

Между тем, британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон объявил, что Лондон готов предоставить Киеву все замороженные Британией активы российского Центрального банка в качестве взноса за репарации, которые Россия должна будет выплатить Украине.