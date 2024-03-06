Израиль-ХАМАС: жители Газы ждут режима прекращения огня

By Euronews

В секторе Газа катастрофически не зватает продовольствия. "Хезболлах" обстреливает Израиль с территории Ливана. ЦАХАЛ наносит удары по позициям группировки.

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Сотни палестинцев в секторе Газа буквально преследуют грузовики с гуманитарной помощью, доставляющие сюда муку, воду и консервы. По данным ООН, четверть населения анклава страдает от острого недоедания. На севере Газы на улице Бейт-Лахия еду готовят на открытом огне. Картофель в томатном соусе – роскошь на территории, где многие люди уже стали прибегать к употреблению в пищу корма для животных.

Сулейман Маруф, работник уличной кухни: "На этой уличной кухне мы готовим картошку. Раньше мы варили рис, но больше не можем его найти. На севере Газы нет риса. Ни риса, ни муки, ни сахара, ни воды, ни лекарств, ничего".

В то же время боевики шиитской группировки Хезболлах не прекращают обстрелы севера Израиля с территории Ливана. Одна из ракет, не взорвавшись, упала между домами в кибуце Кфар-Блюм.

Ядин Порат, житель Кфар-Блюма:"Внезапно мы услышали звук сирен. Сирены выли, и в то же время в небе грохотали взрывы".

Армия обороны Израиля практически ежедневно наносит удары по позициям "Хезболллах" на юге Ливана, в то время как система "Железный купол" перехватывает выпущенные боевиками ракеты.

В среду комиссар ЕС по кризисным ситуациям Янез Ленарчич посетил школу на Западном берегу Иордана, управляемую БАПОР - агентством ООН по оказанию помощи палестинцам. Недавно ЕС решил продолжить финансировать агентство, которое Израиль обвиняет в причастности к нападению 7 октября.