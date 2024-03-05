Глава БАПОР: Израиль ведёт дезинформационную кампанию против агентства

By Euronews и EBU, AP

Глава БАПОР с трибуны Генассамблеи в Нью-Йорке обвинил Израиль в преднамеренной дезинформационной кампании с целью положить конец деятельности агентства. Накануне представитель израильской армии заявил, что более 450 сотрудников БАПОР являются "действующими членами террористических групп".

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Глава Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам с трибуны Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке обвинил Израиль в преднамеренной дезинформационной кампании с целью положить конец деятельности БАПОР.

БАПОР сталкивается с преднамеренной и согласованной кампанией, направленной на подрыв его операций и, в конечном счете, на их прекращение. Операций, санкционированных этой Ассамблеей! Часть кампании включает в себя забрасывание доноров дезинформацией, призванной усилить недоверие и запятнать репутацию агентства. Еще более вопиющим является то, что премьер-министр Израиля открыто заявляет, что БАПОР не будет частью послевоенной Газы Филипп Лаззарини генеральный комиссар БАПОР

Накануне представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что более 450 сотрудников БАПОР являются "действующими членами террористических группировок в Газе". Он обвинил ХАМАС в использовании гуманитарных организаций для совершения преступлений против человечности и получении заработной платы, финансируемой за счет пожертвований международного сообщества, которые предназначались для оказания гуманитарной помощи жителям Сектора Газа.

Между тем комиссия во главе со специальным посланником ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта ХАМАС и Израиля Прамилой Паттен нашла “разумные основания” полагать, что ХАМАС совершил изнасилования и “пытки сексуального характера” в ходе нападения 7 октября. Об этом говорится в докладе, представленном в понедельник в ООН.

Место проведения фестиваля Supernova на юге Израиля, октябрь 2023 г. Спецпредставитель ООН по вопросам секс.насилия признала факты изнасилования и сексуальных пыток ХАМАС. Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

В самом Секторе Газа тысячи людей спасаются от голода, перемещаясь с севера анклава на юг. После того, как Всемирная продовольственная программа прекратила поставки, около 300 000 жителей Газы выживали за счет довоенных запасов. Но сегодня, по словам бегущих на юг жителей, все съедобное, включая корм для животных, закончилось.

В местечке Вади Газа, в центральной части Сектора, добровольцы устроили раздачу хлеба и воды тем, кто прибывает с севера. Многие, из тех, кому досталось угощение, признались, что ели хлеб впервые за несколько месяцев.

С начала наступления на Газу, последовавшего за нападением ХАМАС 7 октября, Израиль запретил ввоз продовольствия, воды, медикаментов и других предметов снабжения, за исключением небольшого количества гуманитарной помощи, поступающей на юг из Египта через контрольно-пропускной пункт Рафах и израильский контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом.

Несмотря на международные призывы предоставить больше помощи, количество въезжающих грузовиков с продовольствием за последние недели резко сократилось.

Представители здравоохранения южного города Рафах и Детского агентства ООН (ЮНИСЕФ) говорят, что в больницах проходят лечение все больше детей с недостаточным весом.

Официальные лица ООН заявляют, что их усилия по разгрузке въезжающих грузовиков и распределению помощи были подорваны наступлением Израиля и продолжающимися боевыми действиями, военными ограничениями, нехваткой грузовиков и социальным коллапсом, поскольку голодные палестинцы окружают машины с гуманитарной помощью и отбирают припасы.

ООН призвала Израиль открыть контрольно-пропускные пункты на севере для доставки помощи и гарантировать безопасные коридоры для автоколонн.