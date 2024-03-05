Республиканцы и демократы готовятся к "супервторнику"

By Euronews и AP

В США наступил супервторник: праймериз демократов и республиканцев проходят в 16 штатах и на одной территории: от Аляски и Калифорнии до Вермонта и Вирджинии. На кону - голоса сотен делегатов, это самый большой выигрыш за одни день. Бывший и действующий президенты доминируют в гонках своих партий.

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В США наступил супервторник: праймериз демократов и республиканцев проходят в 16 штатах и на одной территории: от Аляски и Калифорнии до Вермонта и Вирджинии. На кону - голоса сотен делегатов, это самый большой выигрыш за одни день.

Дональд Трамп накануне победил на республиканских собраниях в Северной Дакоте, добавив этот штат к череде побед в преддверие Супервторника.

Бывший президент занял первое место в голосовании, проведенном на 12 избирательных участках. Он опередил бывшего посла при ООН Никки Хейли (накануне Хейли одержала свою первую победу в кампании на праймериз в округе Колумбия).

Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп прибывает для выступления в поместье Мар-а-Лаго, 4 марта 2024 г. Rebecca Blackwell/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В бюллетене было четыре кандидата: помимо Трампа и Хейли, в них фигурировали бизнесмен из Флориды Дэвид Штукенберг и бизнесмен из Техаса и пастор Райан Бинкли, который недавно завершил предвыборную кампанию.

Северная Дакота - единственный штат, в котором нет регистрации избирателей. Собрания проводились в соответствии с официальными протоколами идентификации, например, предоставление водительских прав. Голосование проводилось только лично и по отпечатанным бюллетеням, их подсчитали вручную.

Демократическая партия Северной Дакоты (NPL) проводит президентские праймериз почти полностью по почте, с 20 февраля по 30 марта, и ограниченным личным голосованием для жителей индейских резерваций. В избирательном бюллетене значатся президент Джо Байден, член палаты представителей Дин Филлипс и еще шесть человек. Третья сторона подсчитает бюллетени в Фарго 30 марта, результаты будут доступны на веб-сайте партии позже.

Бывший и действующий президенты доминируют в гонках своих партий и находятся на пути к победе, считают обозреватели, которую объявят в конце марта.