Вооружённая пенсионерка-поджигательница в больнице Ахена

By Euronews

65-летняя женщина угрожала оружием сотрудникам больницы в немецком Ахене - полиция нейтрализовала нападавшую

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65-летняя женщина угрожала сотрудникам оружием в больнице немецкого города Ахена. В ситуацию вмешался полицейский спецназ, которому пришлось стрелять, "чтобы положить конец опасной ситуации".

Женщина, имевшая при себе пистолет, была ранена. Пациентов клиники, в которой находилось около 400 человек, эвакуировали.

По данным местных СМИ, в больнице произошло задымление после того, как женщина зажгла внутри пиротехнику. Информацию о захвате заложников полиция не подтвердила.