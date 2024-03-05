By Euronews и АР

Министерство обороны и Национальная гвардия России обнародовали видео досрочного голосования российских солдат, воюющих в Украине, на президентских выборах. Они намечены на 15-17 марта.

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Министерство обороны и Национальная гвардия России обнародовали видео досрочного голосования российских солдат, воюющих в Украине.

В данный момент, уточнили в ведомствах, голосование проходит в тыловых районах того, что Россия называет "специальной военной операцией".

Президентские выборы в РФ пройдут с 15-го по 17-го марта. Любой гражданин старше 18 лет, не отбывающий тюремное заключение, может проголосовать. Кандидатов четверо: Владимир Путин, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии "Новые люди".

Впервые в истории российских президентских выборов избирательные участки будут открыты в течение трех дней вместо одного, отмечают обозреватели. В феврале 2024 года Центральный избирательный комитет заявил, что около 112,3 миллиона человек имеют право голосовать в РФ и оккупированных ею районах Украины.

Украинские СМИ обратили внимание на то, что оккупационные власти с начала марта занялись "обеспечением избирательных прав” российских войск на всей территории южной и восточной Украины.

По оперативным данным, пишет "Украинская правда", россияне могут проголосовать "через выездные и стационарные избирательные участки" в специально отведенное время. Оккупанты принимают дополнительные меры, чтобы "гарантировать безопасность и не допустить срыва голосования украинским подпольем", отмечает издание.