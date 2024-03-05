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На польско-украинской границе скопилось около 2500 грузовиков

Протест польских фермеров
Протест польских фермеров Авторское право UAPBC via EVN
By Euronews
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Польские фермеры не прекращают протестные акции. Они блокируют пропускные пункты на границе с Украиной. В очереди сотят сотни грузовиков.

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Протестующие польские фермеры продолжают блокировать КПП и не пропускают фуры ни в одном направлении. Из-за блокады грузы для ВСУ также ждут очереди на границе. Об этом журналистам рассказал Назар Смык, украинец, проживающий в Великобритании. Он занимается закупками военного и промышленного оборудования для Украины.

Назар Смык, директор военной компании:"Грузовик раньше без проблем приезжал в Украину, доезжал до Киева, разгружался и уезжал за 3 дня. Теперь это  занимает 14 дней, а мы автоматически должны покрывать суточные перевозчику".

Владимир Малицкий, владелец транспортной компании:"Один из моих грузовиков проехал через Ужгород, один в Германии, один в Польше, два ждут переправы в Польшу. Они должны были пересечь границу во вторник и находятся в Украине уже 20 дней".

Польские фермеры продолжают протесты против "Зеленой сделки" ЕС и украинского экспорта. Большая часть грузовиков стоит у пограничного пункта "Краковец" и "Ягодин". Водители как могут приспосабливаются к ситуации.

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