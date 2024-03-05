ФАО: устранение гендерного неравенства - ключ к решению многих проблем

By Euronews и EBU

Устранение гендерного разрыва имеет решающее значение для борьбы с отсутствием продовольственной безопасности и климатическим кризисом. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), опубликованном в преддверии Международного Женского дня.

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Специалисты ФАО объединили социально-экономические данные более чем 950 миллионов сельских жителей в 24 странах с климатическими данными за более чем 70 лет. Их целью было сравнить негативное влияние экстремальных погодных условий на существование домохозяйств, возглавляемых женщинами и мужчинами.

Если климат изменится еще на 1 градус по Цельсию, это будет означать, что со временем женщины потеряют на 34% больше, чем мужчины, в странах со средним и низким уровнем дохода. Эти домохозяйства и так уже испытывают большую нагрузку, чтобы получать достаточный доход, чтобы прокормить свои семьи и обеспечить средства к существованию Лорен Филлипс Замдиректора отдела ФАО

В среднем женщины, работающие в сельском хозяйстве, зарабатывают на 18 % меньше мужчин

По мнению руководства ФАО, если политику и финансы не направить на устранение гендерного разрыва параллельно с борьбой с климатическим кризисом, женщины-фермеры будут по-прежнему нести гораздо более тяжёлое бремя, чем мужчины.

Согласно исследованию, устранение гендерного разрыва в фермерских хозяйствах и заработной плате могло бы увеличить мировой ВВП на 1 % и снизить глобальную продовольственную незащищенность как минимум на 2 %, что сократило бы число находящихся перед угрозой голода на 45 миллионов человек.