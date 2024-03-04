Россия готова рисковать потерями в авиации ради тактических успехов на востоке Украины - ISW

By Euronews

Минобороны Великобритании: среднесуточный показатель числа убитых и раненых российских военнослужащих в Украине в течение февраля стал самым высоким с начала полномасштабного вторжения - 983 человека в день.

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Саша Вакулина, Euronews:

"Недавние относительно высокие потери российской авиации, похоже, привели к значительному снижению активности российской авиации на востоке Украины, хотя неясно, как долго продлится снижение этой активности. Об этом говорится в последнем обзоре ISW.

Украинские официальные лица сообщили, что российские войска потеряли 15 самолетов с 17 февраля (13 только в прошлом месяце), что не так уж мало для российских военных, учитывая, что Россия, вероятно, имеет около 300 различных истребителей КБ Сухого.

Российские войска, по-видимому, смирились с ростом потерь в авиации в последние недели с тем, чтобы продолжить попытки наносить удары КАБами для поддержки идущих российских наступательных операций на востоке Украины.

Российское командование, похоже, готово рисковать продолжающимися потерями авиации в погоне за тактическими успехами на востоке Украины, вероятно, вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Министерство обороны Великобритании добавляет: Россия также готова мириться с ростом своих потерь. Среднесуточный показатель числа убитых и раненых российских военнослужащих в Украине в течение февраля стал самым высоким с начала полномасштабного вторжения: 983 человека в день. Это почти наверняка отражает приверженность России к массовым боевым действиям и войне на истощение.

Несмотря на то, что это дорого обходится с точки зрения человеческих жизней, такой подход усилил давление на позиции Украины по всей линии фронта".