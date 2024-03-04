Италия: снегопады спровоцировали сход лавин в горах

By Euronews

Более 6000 человек в верхней части долины Грессони (Италия) изолированы от внешнего мира из-за схода снежных лавин. В Южном Тироле погиб 16-ти летний лыжник.

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Снегопады заблокировали туннель недалеко от поселка Грессоне-Сен-Жан в итальянском регионе Валле д'Аоста на северо-западе страны. С воскресенья более 6000 человек, включая туристов, находящиеся в верхней части долины Грессони изолированы от внешнего мира из-за схода снежных лавин.

Также СМИ сообщают о трагическом инциденте в Южном Тироле, поблизости от австрийской границы. Здесь погиб 16-летний лыжник. Подросток катался вне размеченных трасс и попал под лавину.