By Euronews и AP

Делегация ХАМАС прибыла в Каир для участия в новом раунде переговоров о прекращении огня, её участники отказались комментировать шансы на заключение сделки. Накануне Израиль заявил, что не направит делегацию в Египет, утверждая, что ХАМАС не предоставил список заложников.

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Делегация ХАМАС в воскресенье прибыла в Каир для участия в новом раунде переговоров о прекращении огня, её участники отказались комментировать шансы на заключение сделки.

Накануне Израиль заявил, что не направит делегацию в Египет, утверждая, что ХАМАС не предоставил список заложников, а также палестинских заключенных, освобождения которых хотел бы добиться.

По сообщениям британских СМИ, США оказывают давление на ХАМАС, чтобы добиться соглашения о прекращении огня до священного для мусульман месяца Рамадан, который должен начаться 10 или 11 марта.

Египетские посредники предположили, что некоторые вопросы могут на данный момент быть отложены, с гарантиями их решения на более поздних этапах.

Между тем в еженедельном обращении к верующим папа Франциск призвал к прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАСОМ и к всеобщему разоружению.

С болью ношу в своем сердце страдания людей в Палестине и Израиле... Пожалуйста, остановитесь! Я призываю к продолжению переговоров о немедленном прекращении огня в Газе и во всем регионе, чтобы заложники были немедленно освобождены, чтобы они вернулись к своим близким, которые с нетерпением ждут их, и чтобы гражданское население могло получить безопасный доступ к срочной гуманитарной помощи Франциск глава Римско-католической церкви

В свою очередь специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание Майкл Фахри призвал ввести санкции против Израиля, заявив, что это единственный способ достичь прекращения огня в Газе, где, по его словам "голод вполне уже мог начаться".

Израильская армия в воскресенье заявила, что “ликвидировала" более 100 боевиков в секторе Газа, десятки были арестованы, “обнаружены и уничтожены сотни пусковых установок".

По данным Министерства здравоохранения Газы, с начала войны Израиля с ХАМАС погибли более 30 000 палестинцев. Около 80% населения Газы, составляющего 2,3 миллиона человек, покинули свои дома.