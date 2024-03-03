От восхищения к ворчанию: евроскептицизм в странах Балтии

Литовцы, латыши и эстонцы в подавляющем большинстве поддерживают ЕС, который принес их странам свободу и процветание. Но почему незначительное меньшинство скептически относится к союзу?

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Поддержка ЕС в странах Балтии высока.

По данным последнего опроса Eurobarometer, в Литве 79% населения считают членство в ЕС "хорошим делом", 18 % - "ни хорошим, ни плохим" и только 2 % - "плохим".

Значительное большинство жителей Эстонии (67%) и Латвии (62%) также положительно относятся к членству в блоке из 27 государств.

На это есть много причин. ЕС принес множество преимуществ этим крошечным восточноевропейским государствам, которые до 1991 года были аннексированы Советским Союзом: это и безвизовый режим, и экономическое развитие, и права человека, и многое другое.

Так почему же тогда меньшинство, пусть и крошечное, сомневается в Евросоюзе?

В Литве, Латвии и Эстонии евроскептицизм формируется под влиянием факторов, характерных для каждой страны.

Вильнюс Mindaugas Kulbis/AP

Александра Палкова из Латвийского института международных отношений говорит, что в Эстонии антиевропейские настроения исходят в основном от русскоязычного меньшинства, составляющего почти четверть населения страны.

"Обобщенным взглядом" Палкова делит эту группу на две свободные категории, хотя подчеркивает, что внутри каждой из них существуют "значительные различия".

"Есть радикалы, которые поддерживают Россию, - говорит эксперт. - Они популисты и поддаются дезинформации. А есть нейтральные русскоговорящие, которые не могут ассоциировать себя ни с одной из сторон, будь то западная или российская. У них нет никакой позиции".

Как и евроскептики по всему блоку, антиевропейская часть Эстонии утверждает, что ЕС подрывает суверенитет страны, поскольку "Брюссель диктует все решения", говорит Палкова.

На выборах 2023 года крайне правая Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), нынешний лидер которой Мартин Хельме как-то выступил с лозунгом "Если ты черный, возвращайся к себе!", получила 17 мест в 101-местном парламенте страны.

Хотя EKRE хочет остаться в ЕС, она стремится вернуть власть из Брюсселя, сократить бюрократию и значительно реформировать европейские институты.

По словам эксперта Палковой, большая проблема заключается в том, что "некоторые слои общества" не понимают, как функционирует ЕС.

Она приводит в пример то, что представители этого "радикального крыла" говорят, что активно пользуются преимуществами ЕС, в частности свободой передвижения, но при этом не связывают их с членством в сообществе.

"Мы должны подготовиться к возможному распаду ЕС"

Евроскептические взгляды в той или иной форме можно встретить по всей Прибалтике.

Так, литовская партия "Национальное объединение" заявляет, что ее цель - "выживание литовской нации".

Литва должна остаться в союзе, считает один из ее основателей Витаутас Синица, при этом он заявил Euronews, что планы дальнейшей интеграции в ЕС "не просто вредны, но могут даже привести к распаду блока".

Он говорит, что независимость становится все более "бессмысленной", но критикует усиление централизации, называя его "опасным", поскольку это может привести "к распаду ЕС", заставив "итальянцев, французов, голландцев или даже немцев захотеть уйти", что, в свою очередь, нанесет ущерб Литве.

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Десять лет назад в Литве смеялись, когда кто-то вслух говорил, что ЕС может распасться. А потом случился "брексит"

"Мы должны подготовиться к возможному распаду ЕС и сделать все, чтобы его предотвратить. Десять лет назад в Литве смеялись, когда кто-то вслух говорил, что ЕС может распасться. А потом случился "брексит", - сказал он.

Сторонники "брексита" в Лондоне, 2019 год Matt Dunham/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

"Литве не нужен распад ЕС, ей нужно, чтобы он стал сильнее. Только укрепление должно заключаться в большей свободе для народов, а не в большей интеграции", - считает политик.

Так что партия "Национальное объединение" предлагает свои оттенки евроскептицизма, сохраняя при этом твердую приверженность ЕС.

"Теперь мы стоим на двух ногах"

По словам эксперта Палковой, из-за минимального процента людей в странах Балтии, выступающих против ЕС, евроскептические политические партии часто пытаются маскироваться, зная, что такие взгляды сделают их непопулярными.

В Латвии "Партия действия евроскептиков" в 2008 году переименовала себя в "Партию действия", получив на выборах 2006 года всего 0,37%.

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"Евроскептическим партиям нужны вопросы, которые они могли бы использовать против ЕС и которые волнуют общество, - отмечает эксперт. - Но поскольку людей в Прибалтике беспокоит Россия и экономические выгоды, которые несет Евросоюз, евроскептические идеи не работают. Им не за что зацепиться".

Тем не менее, отношение к ЕС может развиваться и меняться с течением времени.

Военнослужащие армии США на "Абрамсах" во время военного парада в честь 105-й годовщины вооруженных сил Литвы, 2023 год Mindaugas Kulbis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Палкова отмечает "естественный переход", произошедший в странах Балтии с момента их вступления в ЕС в 2004 году.

Сначала, по ее словам, произошла "полномасштабная интеграция" в блок, когда три новых члена быстро приняли законодательство ЕС и "сделали все, чтобы оказаться в ядре Евросоюза".

Затем, после вторжения России в Крым в 2014 году, которое привлекло внимание к восточной границе ЕС, наступил второй этап, когда прибалты, наконец, осознали, что у них есть право голоса в Брюсселе.

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Теперь, по мнению эксперта, ситуация перешла в третью фазу, когда некоторые жители региона начинают сомневаться в своих отношениях с Брюсселем, задаваясь вопросом - нужна ли еще большая интеграция?

"Есть такой этап интеграции, когда страны понимают, что им нужно задуматься о своем суверенитете и правах, часто на фоне небольшого восстания евроскептиков или ультраправых. Но это естественный процесс, - говорит Палкова. - Это просто естественная логика ЕС и его функционирования на протяжении всей истории".