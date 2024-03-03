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В Одессе растет число жертв удара российского беспилотника

Одесса, Украина
Одесса, Украина Авторское право Ukrainian Police Press Office via AP
By Euronews
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Украинские спасатели продолжают поиски людей под завалами подъезда жилого дома в Одессе. Многоэтажка была атакована российским БПЛА. Погибли по меньшей мере 10 человек. В их числе дети.

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Число погибших в результате российского удара по Одессе возросло до десяти. Среди них трое маленьких детей. Один из запущенных армией РФ дронов попал в 9-этажный дом. Один подъезд был почти полностью разрушен. По словам спасателей, под завалами могут находиться еще несколько человек. Идут поиски.

Президент Украины Владиимир Зеленский:"Затягивание с поставками__оружия для Украины, а также ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что список детей, чьи жизни забирает Россия, постоянно растет".

В сводке Генштаба ВСУ говорится, что за сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение. Армия РФ нанесла один ракетный и 50 авиационных ударов, совершила 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Украинские военные, сражающиеся с российскими подразделениями на Бахмутском направлении, говорят, что в течение последних трех недель они подвергаются постоянным атакам, но делают все возможное, чтобы удержать свои позиции. За сутки, как сообщается, на Бахмутском направлении, силы обороны Украины отразили 15 атак противника.

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