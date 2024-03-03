Трамп победил на кокусах в Миссури, Айдахо и Мичигане

By Euronews

Бывший президент США одержал убедительную победу на предварительном голосовании республиканцев сразу в трех штатах

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Бывший президент США Дональд Трамп победил свою соперницу - бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли - на кокусах в Айдахо, Мичигане и Миссури.

С учетом результатов ранее прошедших кокусов и праймериз в других штатах Трамп уже заручился поддержкой 244 делегатов предстоящего съезда партии, в то время как Хейли может рассчитывать на 24 голоса.

Чтобы быть выбранным кандидатом в президенты от партии, за претендента должны проголосовать не менее 1215 делегатов съезда.

Важным событием в предвыборном календаре республиканцев станет так называемый "супервторник" 5 мая, когда предварительные выборы пройдут сразу в 16 штатах.

Внутрипартийные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты, в августе - съезд Демократической партии.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года