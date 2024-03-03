Стрельба в Берлине: немецкая полиция провела операцию по поимке членов "Фракции Красной армии"

By Euronews

В ходе спецоперации немецкой полиции по поимке членов левацкой группировки "Фракция Красной армии" задержаны два человека

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Немецкая полиция провела в воскресенье специальную операцию по поимке членов левацкой террористической группировки "Фракция Красной армии" (RAF) в берлинском районе Фридрихсхайн.

По данным местных СМИ, она прошла в бывшей промышленной зоне, где прозвучало несколько выстрелов. "Выстрелы были произведены в связи с открытием двери, никто не пострадал", - сказала представитель полиции Ульрике Трумтар.

Задержаны двое мужчин. Информации о них пока нет. Ранее полиция заявила, что операция проводится в рамках поиска членов группировки Эрнста-Фолькера Штауба и Буркхарда Гарвега.

27 февраля в Берлине задержали бывшую участницу RAF 65-летнюю Даниэлу Клетте. Ее, а также Гарвега и Штауба, власти разыскивали на протяжении многих лет по обвинению в попытке убийства и совершении серии грабежей в период с 1999 по 2016 год.

Даниэла Клетте в молодости AP/1988 AP

Клетте, Гарвег и Штауб принадлежат к так называемому третьему поколению RAF. Группировка действовала на территории ФРГ и в Западном Берлине. Методом борьбы "за счастье эксплуатируемых империалистами" был избран террор против сотрудников органов власти и видных представителей промышленных и финансовых кругов. Большинство активистов RAF арестованы и приговорены к пожизненному заключению. Многие из них умерли в тюрьмах. В 1998 году группировка объявила о самороспуске, но некоторые ее члены после этого ушли в подполье.