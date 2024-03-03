Сухогруз с удобрениями, поврежденный хуситами, затонул полностью

By Euronews

Затопление британского сухогруза с удобрениями, который был атакован хуситами, может нанести экологический ущерб Красному морю и его коралловым рифам

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Британский сухогруз Rubymar, затонувший в субботу в Красном море после атаки йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах", перевозил 21 тысячу тонн удобрений, в химический состав которых входят фосфат и сульфат аммония, что рискует нанести вред окружающей среде. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

Это первое судно, которое было полностью уничтожено из-за нападений мятежников, начатых в ответ на операцию Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

В субботу эсминец итальянских ВМС Duilio сбил беспилотный летательный аппарат хуситов, используя 76-мм орудие. Беспилотник, схожий по характеристикам с теми, которые уже использовались в предыдущих атаках, находился примерно в 6 километрах от итальянского корабля и направлялся в его сторону.

"Террористические атаки хуситов являются серьезным нарушением международного права и нападением на безопасность морского судоходства", - написал на своей странице в Х министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Эсминец итальянского флота направлен в Красное море в рамках европейской операции Aspides под руководством контр-адмирала Стефано Костантино.

Это первая прямая атака на итальянский корабль со стороны хутистов, которые до сих пор совершали налеты только на американские и британские суда.