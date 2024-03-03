В Португалии проходит досрочное голосование на внеочередных парламентских выборах

By Euronews

Граждане Португалии идут на избирательные участки. Третьего марта в стране началось досрочное голосование на внеочередных парламентских выборах.

РЕКЛАМА

В воскресенье в Португалии началось досрочное голосование на внеочередных всеобщих выборах. Более 300 000 избирателей зарегистрировались для участия в досрочном голосовании.

По данным последних опросов, лидирство захватили социалисты, но с небольшим отрывом от социал-демократов. Третья по популярности - ультраправая партия Chega ("Хватит!").

Гражданам предстоит избрать 230 депутатов Ассамблеи Республики и решить, достойна ли бывшая правящая партия вновь взять бразды правления страной после громкого коррупционного скандала, в центре которого оказался премьер-министр Антониу Кошта.

Общее голосование пройдет 10 марта, незадолго до празднования 50-летия Революции гвоздик, которая положила конец долгим десятилетиям диктатуры.