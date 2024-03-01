Bloomberg: силы РФ продвинутся, если не увеличить помощь ВСУ

Самые ожесточенные бои продолжаются к западу от Адвеевки.

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Саша Вакулина, Euronews:

О том, что украинские официальные лица обеспокоены возможностью значительных территориальных успехов России летом 2024 года в случае продолжения задержек в предоставлении западной помощи в сфере безопасности, сообщает Bloomberg.

По внутренним оценкам украинских властей, российские успехи вдоль линии фронта могут набрать значительные обороты к лету 2024 года, если партнеры Украины не увеличат поставки артиллерийских боеприпасов.

Самые ожесточенные бои продолжаются к западу от Адвеевки. Российские войска продвигаются здесь и, по сообщениям, захватили несколько населенных пунктов в этом районе.

Геолокационные кадры показывают, что российские силы продвинулись на поля к югу и юго-западу от Степового (к северо-западу от Авдеевки), а также к северо-западу от Ласточкина к западу от Авдеевки.

По сообщению Bloomberg, источники, близкие к украинскому руководству, заявили, что Украина ожидает, что российские войска примут решение о продолжении постепенного тактического продвижения и подготовке к более масштабной попытке прорыва летом 2024 года в зависимости от результатов текущих российских наступательных операций.