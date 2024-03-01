Учения "Золото Кобры" в Таиланде

Крупнейшие в мире многонациональные учения проходят в Таиланде

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США и Южная Корея присоединились к Таиланду для проведения на территории королевства крупнейших в мире многонациональных военных учений.

ВМС и морская пехота отрабатывали операцию по штурму и удержанию плацдарма. Это была часть серии манёвров под названием "Золото Кобры", продолжавшихся несколько дней. В них также были задействованы войска из Японии, Малайзии, Сингапура и Индонезии.

Китай в в боевых учениях участия не принимал, но провел с Индией совместную гражданскую операцию. Участие Пекина последовало за январскими переговорами, направленными на ослабление напряженности в отношениях с США.