В Польше в результате наезда автомобиля пострадали 19 человек

Водитель автомобиля въехал в группу пешеходов в Щецине, городе на северо-западе Польши, после чего попытался скрыться.
В центре Щецина автомобиль протаранил автобусную остановку и сбил несколько человек.
Польские СМИ сообщают о 19 пострадавших, двое из которых находятся в критическом состоянии.
Виновник ДТП попытался скрыться, но не справился с управлением и столкнулся с двумя другими автомобилями.
Среди пострадавших есть дети, сообщили в региональном штабе Государственной пожарной службы Щецина.
"Дети находятся в больницах в Здройе и на улице Унии Любельской – это две больницы, где есть отделения ортопедии и хирургии. Им оказывается помощь, и, по имеющейся у нас информации, в данный момент их жизни ничего не угрожает", - цитирует представителя пожарной службы Томаша Кубяка Польское радио.
Водитель автомобиля задержан. По данным полиции, им оказался 33-летний житель Щецина.