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В Польше в результате наезда автомобиля пострадали 19 человек

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Авторское право Matthias Schrader/AP
By Euronews
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Водитель автомобиля въехал в группу пешеходов в Щецине, городе на северо-западе Польши, после чего попытался скрыться.

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В центре Щецина автомобиль протаранил автобусную остановку и сбил несколько человек. 

Польские СМИ сообщают о 19 пострадавших, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Виновник ДТП попытался скрыться, но не справился с управлением и столкнулся с двумя другими автомобилями.

Среди пострадавших есть дети, сообщили в региональном штабе Государственной пожарной службы Щецина.

"Дети находятся в больницах в Здройе и на улице Унии Любельской – это две больницы, где есть отделения ортопедии и хирургии. Им оказывается помощь, и, по имеющейся у нас информации, в данный момент их жизни ничего не угрожает", - цитирует представителя пожарной службы Томаша Кубяка Польское радио.

Водитель автомобиля задержан. По данным полиции, им оказался 33-летний житель Щецина.

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