Вулкан Попокатепетль выбрасывает пепел

By Euronews

Власти призывают людей не приближаться к вулкану.

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Вулкан Попокатепетль, который считается самым опасным в Мексике, сохраняет активность.

Мексиканское агентство по предотвращению стихийных бедствий (CENAPRED) сообщило, что за минувшие сутки вулкан более 140 раз выбросил в атмосферу водяной пар, газ и пепел, а также зафиксированы многочисленные землетрясения.

Национальный центр связи и операций гражданской обороны (CENACOM) сообщил о легком пеплопаде в нескольких муниципалитетах штатов Морелос, Пуэбла и Мехико.

Власти призывают людей не приближаться к вулкану и находиться на расстоянии не менее 12 километров во время извержений.

Днем ранее несколько авиалиний отменили рейсы в международном аэропорту Мехико.