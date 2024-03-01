EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Вулкан Попокатепетль выбрасывает пепел

Легкий пеплопад зафиксирован в ряде райнов
Легкий пеплопад зафиксирован в ряде райнов Авторское право Кадр из видео N+
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Власти призывают людей не приближаться к вулкану.

РЕКЛАМА

Вулкан Попокатепетль, который считается самым опасным в Мексике, сохраняет активность. 

Мексиканское агентство по предотвращению стихийных бедствий (CENAPRED) сообщило, что за минувшие сутки вулкан более 140 раз выбросил в атмосферу водяной пар, газ и пепел, а также зафиксированы многочисленные землетрясения. 

Национальный центр связи и операций гражданской обороны (CENACOM) сообщил о легком пеплопаде в нескольких муниципалитетах штатов Морелос, Пуэбла и Мехико.

Власти призывают людей не приближаться к вулкану и находиться на расстоянии не менее 12 километров во время извержений. 

Днем ранее несколько авиалиний отменили рейсы в международном аэропорту Мехико.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Извержение вулкана Попокатепетль - угроза региону

В Мексике вновь активизировался Попокатепетль: соседние города засыпало пеплом

Проснувшийся вулкан лишил отопления жителей юго-запада Исландии

Вулканы Извержение вулкана Мексика