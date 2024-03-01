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Низкая явка на парламентских выборах в Иране

Избирательный участок в Тегеране
Избирательный участок в Тегеране Авторское право AP Photo/Vahid Salemi
By Ирина Шелудкова
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Из 15 тысяч кандидатов только 116 считаются "умеренными".

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Первые после массовых протестов парламентские выборы в Иране состоялись на фоне низкой явки избирателей, об этом сообщают наблюдатели. 

Пока трудно сказать, причиной этому стала апатия избирателей или желание послать сигнал иранской теократии. В то время как контролируемое государством телевидение транслировало изображения очередей избирателей, жители Тегерана видели в основном пустые избирательные участки.

Власти в целом запретили политикам, призывающим к каким-либо изменениям, участвовать в выборах.

Из примерно 15 000 кандидатов, претендующих на мандат в  290-местном парламенте, официально известном как Исламская консультативная ассамблея, только 116 считаются относительно умеренными или сторонниками реформ.

Даже по оценкам государственного избирательного центра ISPA, явка может составить всего около 23.5% в Тегеране, а по всей стране — около 38%. Предварительные итоги будут известны в субботу.

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