Турция обвиняет Израиль в новом "преступлении против человечности"

By Euronews

Турция осудила Израиль за расстрел палестинцев у гуманитарной колонны, назвав это преступлением против человечности

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Турция, как и Саудовская Аравия, Египет и Иордания, осудила обстрел израильскими военными палестинцев, следовавших за колонной с гуманитарной помощью.

По данным министерства здравоохранения Газы, в результате израильского вмешательства погибли более 100 человек и не менее 700 получили ранения.

Израиль утверждает, что его военные открыли огонь, почувствовав угрозу со стороны толпы, и что большинство людей погибли в результате хаоса и давки. Солдаты говорят, что хотели предотвратить нападение на колонну.

Министерство иностранных дел Турции заявило об "очередном преступлении против человечности".

ООН, а также Франция, Италия и Германия призвали к проведению независимого расследования нападения.

Генеральный секретарь ООН осудил инцидент, отметив, что погибшие "искали помощи, чтобы спасти жизни". Антониу Гутерриш сообщил, что гуманитарные организации уже больше недели не могут добраться до севера анклава.