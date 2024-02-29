ВСУ сообщают о сбитых российских истребителях

By Euronews

Российские войска продолжают наносить удары по территории Украины.

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Воздушные силы ВСУ заявляют, что в четверг сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Российские войска продолжаются обстреливать территорию Украины. По данным медиацентра Минобороны Украины, за минувшие сутки под удар попали десять областей. Несколько российских ракет попали в объекты гражданской инфраструктуры в Покровске, пострадали Донецкий технический университет и школа, а также по меньшей мере 14 жилых домов, два административных здания, культурный центр, почтовое отделение и теплоцентраль.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил линию фронта на Авдеевском и Кураховском направлениях.

Генштаб ВСУ в четверг сообщил об еще одном ударе по скоплению российских военных в поселке Еленовка Донецкой области.

Минобороны РФ в четверг опубликовало информацию об операции против украинских военных, попытавшаяся высадиться в районе Тендровской косы.

"Подразделениями российской группировки войск на Херсонском направлении уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы", — сказали в Минобороны РФ.

Ранее в ССО ВСУ сообщили, что служащие 73-го морского центра специальных операций погибли во время выполнения боевого задания, обеспечивая отход основных сил группы.

Между тем в Европе обсуждают предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск европейских стран в Украину. Премьер-министр Болгарии Николай Денков на слушаниях в парламенте заявил, что он пока занимает должность главы правительства, решение об отправки болгарских солдат не будет даже обсуждаться.

Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что первая партия пшеницы из Украины, отправленная в рамках инициативы Grain from Ukraine, прибыла в Судан.