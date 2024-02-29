EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

ВСУ сообщают о сбитых российских истребителях

Российский удар по Константиновке
Российский удар по Константиновке Авторское право Iryna Rybakova/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Российские войска продолжают наносить удары по территории Украины.

РЕКЛАМА

Воздушные силы ВСУ заявляют, что в четверг сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.  

Российские войска продолжаются обстреливать территорию Украины. По данным медиацентра Минобороны Украины, за минувшие сутки под удар попали десять областей. Несколько российских ракет попали в объекты гражданской инфраструктуры в Покровске, пострадали Донецкий технический университет и школа, а также по меньшей мере 14 жилых домов, два административных здания, культурный центр, почтовое отделение и теплоцентраль. 

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил линию фронта на Авдеевском и Кураховском направлениях. 

Генштаб ВСУ в четверг сообщил об еще одном ударе по скоплению российских военных в поселке Еленовка Донецкой области. 

Минобороны РФ в четверг опубликовало информацию об операции против украинских военных, попытавшаяся высадиться в районе Тендровской косы. 

"Подразделениями российской группировки войск на Херсонском направлении уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы", —  сказали в Минобороны РФ.

Ранее в ССО ВСУ сообщили, что служащие 73-го морского центра специальных операций погибли во время выполнения боевого задания, обеспечивая отход основных сил группы. 

Между тем в Европе обсуждают предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск европейских стран в Украину. Премьер-министр Болгарии Николай Денков на слушаниях в парламенте заявил, что он пока занимает должность главы правительства, решение об отправки болгарских солдат не будет даже обсуждаться. 

Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что первая партия пшеницы из Украины, отправленная в рамках инициативы Grain from Ukraine, прибыла в Судан.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Украина: два года войны в цифрах

Киев опроверг сообщения о сотнях попавших в плен солдат ВСУ при отходе из Авдеевки

Обстрел Краматорска, судьба Крынок и возможный удар по российскому полигону

Россия Война Украина Вторжение России в Украину Война в Украине