США: в результате стрельбы в Орландо погиб по меньшей мере один человек

By Euronews
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Полиция США начала расследование обстоятельств стрельбы в Орландо (штат Флорида). Жертвой произошедшего стал по меньшей мере один человек. Есть пострадавшие.
По меньшей мере один человек погиб и еще несколько получили ранения в в результате стрельбы в Орландо, в американском штате Флорида.
Инцидент произошел поздно вечером в среду. На место происшествия вскоре прибыли стражи порядка.
Представители полиции не назвали возможный мотив стрельбы и не сообщили о подозреваемых. Также неизвестно точное число пострадавших и их состояние.
Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.