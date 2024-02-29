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США: в результате стрельбы в Орландо погиб по меньшей мере один человек

Орландо, США
Орландо, США Авторское право Dan Bates /AP
By Euronews
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Полиция США начала расследование обстоятельств стрельбы в Орландо (штат Флорида). Жертвой произошедшего стал по меньшей мере один человек. Есть пострадавшие.

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По меньшей мере один человек погиб и еще несколько получили ранения в в результате стрельбы в Орландо, в американском штате Флорида.

Инцидент произошел поздно вечером в среду. На место происшествия вскоре прибыли стражи порядка.

Представители полиции не назвали возможный мотив стрельбы и не сообщили о подозреваемых. Также неизвестно точное число пострадавших и их состояние.

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.

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