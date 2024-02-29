Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 30 тысяч - ВОЗ

By Euronews

Израиль продолжает наступление на юге сектора Газа и заявляет, что лидеры ХАМАС скрываются в туннелях под гуманитарными объектами. Тем временем число погибших палестинцев в анклаве превысило, как сообщил глава ВОЗ, 30 тысяч

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Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 30 тысяч, еще более 70 тысяч человек получили ранения. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в социальной сети X.

"Это ужасное насилие, и страдания должны прекратиться", - отметил Гебрейесус, подчеркнув, что необходимо прекращение огня.

Такие данные ВОЗ приводит на основании подсчетов министерства здравоохранения Газы, которые структуры ООН считают заслуживающими доверия.

Израиль продолжает наступление

Израиль продолжает наступление на юге сектора Газа, в то время как международные посредники прилагают все новые усилия по обеспечению прекращения огня в обмен на освобождение заложников.

На фоне авиаударов гуманитарное агентство ООН БАПОР заявляет, что ему с трудом удается доставлять в анклав скудные запасы продовольствия и что палестинцам грозит голодная смерть.

Белый дом утверждает, что помощь последует за прекращением огня.

Мэтью Миллер, пресс-секретарь Госдепартамента США: "Есть и другие способы доставки гуманитарной помощи, но мы также - и именно поэтому вы слышите, что мы так много говорим об этом и почему мы прилагаем столько усилий - пытаемся добиться сделки по заложникам, которая привела бы к временному прекращению огня, потому что в конечном итоге это решило бы многие вопросы, связанные с распределением гуманитарной помощи".

Израиль заявляет, что его целью являются боевики ХАМАС, скрывающиеся в туннелях под больницами и другими гуманитарными объектами. По последним данным, лидер группировки скрывается в одном из подземных бункеров, используя заложников в качестве живого щита.

Соглашение о прекращении огня предполагает освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных.