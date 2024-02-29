Аборт во Франции станет конституционным правом

By Euronews

Сенат Франции проголосовал за закрепление права на аборт в конституции. До окончательного решения остается один шаг - 4 марта совместная сессия парламента должна утвердить поправку

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На следующей неделе на совместном заседании парламента Франции будет принято решение о закреплении права женщин на аборт в конституции страны. Накануне вслед за нижней палатой парламента за соответствующую поправку проголосовал Сенат.

Из 317 сенаторов, принявших участие в голосовании, 267 высказались за, 50 - против.

Франция намерена прописать в своей конституции "гарантированную свободу" выбора женщинами аборта.

Эрик Дюпон-Моретти, министр юстиции Франции: "Давайте проясним ситуацию: правительство не намерено создавать абсолютное, неограниченное право. Сегодняшняя цель - защитить свободу женщин, а не расширить ее. Проще говоря, правительство хочет помешать будущему большинству подорвать свободу женщин распоряжаться своим телом".

Французское правительство, законодатели и сенаторы утверждают, что право на аборт нуждается в полной конституционной защите, поскольку оно находится под угрозой в других странах Европы и в США.

"Аборты - фундаментальное право" AP Photo/Michel Euler

После дебатов в Сенате демонстранты, выступающие за аборты, выразили свое удовлетворение результатами голосования.

"Закрепив право на аборт в конституции, мы защищаем право на него, - считает эта женщина. - Пусть это будет закреплено в основном законе, потому что сегодня все еще существуют нападки на аборты".

"Это обнадеживающе для прав женщин в целом, потому что, даже несмотря на большой прогресс, это все еще ежедневная борьба, - говорит эта девушка. - Это может послужить примером для других стран, что всегда хорошо".

Как ожидается, внесение изменений в конституцию Франции получит одобрение большинства в три пятых на совместной сессии парламента, которая традиционно проходит в Версальском дворце.