Саммит в Тиране: Зеленский и Рама подписали договоры о сотрудничестве

By Euronews

В Албании проходит саммит стран Юго-Восточной Европы. В нем принимает участие украинский лидер Владимир Зеленский.

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Ардит Ходжа, Euronews Албания:

"Президент Украины Владимир Зеленский сегодня впервые прибыл в Тирану. Он был принят премьер-министром Албании Эди Рамой и примет участие в саммите стран Юго-Восточной Европы, посвященном ситуации в Украине. Между правительствами Албании и Украины было подписано несколько соглашений в области экономики и международного сотрудничества. Саммит в Тиране продлится два дня. Его главная тема - ситуация в Украине. 29 февраля, фокус будет сделан на Западных Балканах".

Анжелка Чуп, Euronews Сербия:

"Хозяева саммита Юго-Восточная Европа — Украина — премьер-министр Албании Эди Рама и президент Украины Владимир Зеленский. Хотя было заявлено об участии представителей тринадцати стран, на данный момент здесь присутствуют только восемь из них. Пока представители Болгарии и Греции не прибыли. Тема саммита – война в Украине. Стороны обсудят вопрос о том, как страны Юго-Восточной Европы могут помочь Украине в нынешней сложной ситуации. Завтра здесь пройдет саммит Западные Балканы-Европейский Союз, на котором будет обсуждаться план Евросоюза по экономическому развитию Западных Балкан".