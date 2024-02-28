Зеленский ищет поддержки в Саудовской Аравии

By Euronews

Владимир Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии, обсудив с ним украинскую Формулу мира, а затем отправился в Албанию

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Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник в Саудовской Аравии переговоры с наследным принцем королевства. Стороны обсудили украинскую Формулу мира и перспективы возвращения военнопленных из России.

Мухаммед бин Салман пытается позиционировать себя в качестве потенциального посредника - Эр-Рияд остается в тесном контакте с Россией в области энергетической политики.

Оттуда украинский президент отправился в Албанию.

Поездка Зеленского проходит на фоне постепенного оттеснения войск ВСУ на востоке Украины.

В Запорожской области украинская армия пытается сдерживать наступающие российские войска, несмотря на нехватку боеприпасов. Каждый день российские силы незначительно продвигаются вперед.

Всего за несколько дней украинцы создали новую оборонительную линию. В трех километрах от линии фронта украинцы установили железобетонные заграждения, известные как "зубы дракона", чтобы остановить российские танки.

Украинские военные утверждают, что сбили на восточном фронте еще один российский истребитель Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

В последнее время Украина испытывает нехватку боеприпасов. Из-за этого, как считают аналитики, инициатива в войне в ближайшие месяцы будет оставаться на стороне России, пока Запад не найдет возможностей для дальнейшей поддержки Киева.