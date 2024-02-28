Северные олени в борьбе с потеплением климата

Северные олени могут сыграть важную роль в борьбе с последствиями изменения климата в Арктике, способствуя сдерживанию потепления в полярных районах. Поедая растительность и передвигаясь, они утрамбовывают снег и помогают сохранить вечную мерзлоту.

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В полярных регионах, таких, как самый север Финляндии, температура повышается в четыре раза быстрее, чем в других местах, и северные олени могут оказать большую помощь в сохранении прохлады на земле дольше. По словам некоторых учёных, эти животные помогают сохранять вечную мерзлоту, которой угрожает глобальное потепление.

Брюс Форбс, исследователь Арктического центра (Университет Лапландии):

"Когда олени идут, они утаптывают снег точно так же, как машина или мои ноги, и это сохраняет землю замороженной - следовательно, сохраняется вечная мерзлота, и это то, чего мы хотим здесь, на севере. Мы бы хотели, чтобы олени стали этаким холодильным инструментом".

Но проблема в том, что у оленей кончается пища, а лишайник, растущий на вековых деревьях, теперь стал редким из-за вырубки лесов.

В Финляндии ежегодно добывается 6 млн кубометров древесины. Под давлением оленеводов теперь стараются вырубать деревья не подряд, а через одно, но лесная промышленность жизненно важна для страны.

Финляндия разрывается между двумя традициями: лесозаготовкой и оленеводством, которые следует поощрять, чтобы замедлить глобальное потепление.