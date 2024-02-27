Внучка Муссолини рассказала, как на нее напали в Страсбурге

By Euronews

Депутат Европарламента Алессандра Муссолини, внучка диктатора Бенито Муссолини, рассказала о подробностях совершенного на нее нападения в Страсбурге.

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Депутат Европарламента Алессандра Муссолини, внучка диктатора Бенито Муссолини, сообщила, что в понедельник вечером в Страсбурге на нее совершили нападение. По словам законодателя, говоривший по-итальянски мужчина узнал ее на улице, словесно оскорбил ее и нанес удары по спине и плечам. "Я потрясена произошедшим", - сказала 62-летняя женщина журналистам.

Алессандра Муссолини, депутат Европарламента:"Мы стояли в центре города, было темно. Кстати, я не была в группе дебоширов. Он узнал меня, после чего начались оскорбления и нападения. Слава Богу, мои помощники меня подхватили. Мы ушли, потому что никогда не знаешь, есть ли у них что-то с собой. Не должно быть никаких ограничений. Мы, женщины, должны быть свободны в своих действиях, в своих делах, ходить по улицам тихо и спокойно, не ограничивать себя. Мне придется больше тренироваться".

Алессандра Муссолини заявила, что не намерена выдвигать обвинения, осудив при этом все формы насилия. Политик добавила, что ее поддержали коллеги по Европарламенту, в том числе спикер Роберта Метсола, а также вице-премьер Италии Антонио Таяни.