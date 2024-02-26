By Euronews

В Греции обсудили развитие транспортных маршрутов из Азии в Европу. В Пирейском порту прошел 5-й 5-м Балканский и Черноморский форум.

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Несмотря на усилия европейских правительств и Европейского центрального банка, инфляция в Европе сохраняется.

Помимо высоких цен на энергоносители, ключевую роль играют геополитические кризисы: войны в Украине и в Газе, нападения хуситов в Красном море и напряженность в отношениях между США и Китаем.

"Все кризисы, каждый по-своему, влияют на глобальные торговые маршруты. В конечном итоге все сводится к увеличению расходов: транспортных, на безопасность и связь", — отметил заместитель генерального секретаря Организации черноморского экономического сотрудничества Димитриос Раллис.

Транспортные коридоры из Азии, в основном из Китая, в Европу и цепочки поставок продукции, потребляемой европейцами, были нарушены, что привело к значительному росту конечных затрат.

"Приведу один пример: в последнем квартале стоимость перевозки контейнеров выросла на целых 100%", — подчеркнул директор греческого порта Кавала Ангелос Влахос.

Чтобы обеспечить европейского потребителя достаточным количеством доступных товаров, необходимо развивать новые транспортные маршруты, пояснили эксперты на 5-м Балканском и Черноморском форуме в Пирейском порту. Среди них — так называемый "Средний коридор" или Транскаспийский международный транспортный маршрут, который проходит через Центральную Азию и соединяет Китай с Европой.

"Люди думают об альтернативных маршрутах из Европы в Восточную Азию. Есть три возможных альтернативы. Черное море может стать центральным (то есть средним) коридором, который будет частично зависеть от Пирейского порта, маршрут также пойдет на север, в Венгрию и Центральную Европу", — говорит генеральный директор Института "Один пояс, один путь и глобальное управление" Фуданьского университета Ренвей Хуан.

Общий интерес к развитию "Среднего коридора" — для решения геополитических проблем и повышения безопасности цепочек поставок — выразили как Китай, так и Евросоюз.