Эйфелева башня открылась после забастовки

By Euronews

Профсоюзы и руководство одобрили инвестиционный план.

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Эйфелева башня после забастовки сотрудников вновь открылась для посещения. Профсоюзы и руководство одобрили инвестиционный план размером 380 млн евро до 2031 года, который обеспечит необходимое техническое обслуживание.

В рамках соглашения представители профсоюзов и руководства будут каждые полгода проводить встречи для оценки эффективности модели управления.

В результате шестидневной забастовки Эйфелева башня лишилась 100 тысяч входных билетов.