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Эйфелева башня открылась после забастовки

Достопримечательность вновь открыта для туристов
Достопримечательность вновь открыта для туристов Авторское право Lewis Joly/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Профсоюзы и руководство одобрили инвестиционный план.

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Эйфелева башня после забастовки сотрудников вновь открылась для посещения. Профсоюзы и руководство одобрили инвестиционный план размером 380 млн евро до 2031 года, который обеспечит необходимое техническое обслуживание. 

В рамках соглашения представители профсоюзов и руководства будут каждые полгода проводить встречи для оценки эффективности модели управления.

В результате шестидневной забастовки Эйфелева башня лишилась 100 тысяч входных билетов.

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