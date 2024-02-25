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Удары коалиции по целям хуситов в Йемене

Вылет британского истребителя, фото минобороны Великобритании
Вылет британского истребителя, фото минобороны Великобритании Авторское право Cpl Tim Laurence/UK MOD © Crown copyright 2024
By Euronews
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Видео вылета истребителей опубликовало Центральное командование Вооруженных сил США.

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США и Великобритания нанесли удары по 18 целям, связанным с хуситами в Йемене в ответ на недавнюю волну атак со стороны поддерживаемой Ираном группировки на суда в Красном море и Аденском заливе.  

Агентство AP со ссылкой на официальные источники сообщает, что американские и британские истребители нанесли удары по объектам в восьми местах, нацеливаясь на ракеты, пусковые установки, беспилотники и системы ПВО. 

Видео вылета истребителей опубликовало Центральное командование Вооруженных сил США. 

Это уже четвертая совместная операция США и Великобритании против хуситов с начала января. 

Хуситы заявили об "американско-британской агрессии" и пообещали провести "более качественные военные операции". 

В заявлении США, Великобритании и партнеров по коалиции говорится о "необходимых и пропорциональных ударах" . 

Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, объявили, что будут атаковать связанные с Израилем суда из-за войны в секторе Газа.

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