Франция готовится отразить нашествие гусениц

By Euronews

Из-за теплой зимы личинки походного шелкопряда проснулись раньше чем обычно на несколько месяцев. Франция готова дать бой пожирателям лесов.

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По данным французских СМИ, почти тысяча коммун, или каждый четвертый город в стране, отнесены к группе риска из-за нашествия гусениц.

По словам специалистов, из-за более теплой зимы во многих регионах Франции гусеницы проснулись на три месяца раньше.

Речь идет о гусеницах походного шелкопряда, которые обладают инстинктом миграций к новым местам кормежки, собираясь обществами, в виде длинных колонн.

Такие отряды гусениц, если с ними не бороться, могут выедать гектары леса, особенно сосны.

Волоски некоторых подвидов гусениц также раздражают кожу человека.