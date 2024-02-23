Мисак Манушян: армянин, вошедший в Пантеон Франции

By Euronews

В Париже торжественно перезахоронили прах героя Сопротивления Мисака Манушяна и его жены Мелине. Они стали первыми иностранцами, вошедшими в Пантеон.

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Церемония перезахоронения Мисака и Мелине Манушян прошла в четверг вечером в парижском Пантеоне, усыпальнице выдающихся людей Франции. Супруги стали первыми вошедшими сюда иностранцами. Прямую трансляцию вели несколько французских телеканалов. На церемонии присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее Макрон опубликовал видеоролик, посвященный пантеонизации Манушяна, написав слово Éternel (Вечный).

Армянин Мисак Манушян, поэт, переживший ужасы геноцида своего народа и нашедший убежище во Франции, возглавил группу сопротивления нацистской оккупации и был казнен. Франция отдала почести и 23 соратникам, которые боролись и погибли вместе с ним.

Церемония приурочена к 80-летию расстрела Мисака Манушяна в тюрьме форта Мон-Валерьен под Парижем 21 февраля 1944 года. Накануне на месте казни прошла церемония бдения. Затем гробы На следующий день гробы с прахом Манушяна и его жены, которые ранее покоились на кладбище в Иври, были доставлены в Париж.

Во время церемонии был рассказан весь путь Мисака Манушяна, звучала музыка, исполненная на дудуке (армянском национальном инструменте), песня Шарля Азнавура в исполнении хора, а также стихи самого Манушяна. Гробы внесли в Пантеон под музыку Комитаса "Крунк".

Мисак Манушян родился в 1906 году в Адыямане в Османской империи. Родителей он потерял во время геноцида армян в 1915 году. Рос в детском доме в Ливане, позднее переехал во Францию.

Здесь он и встретил свою Мелине, девушку схожей с ним судьбы. Она родилась в 1913 году в Константинополе. Осиротела рано, родителей её также убили во время геноцида. Росла в армянском детдоме в Греции.

Мисак и Мелине познакомились в начале 1930-х годов, а затем поженились. Оба состояли в движении "Рабочие-эмигранты", близком к французским коммунистам. Во время войны это движение стало частью Сопротивления.

Манушян возглавил группу, которая действовала в Париже и его окрестностях, жена ему помогала. Среди совершённых его группой нападений на немецких оккупантов - покушение на коменданта Парижа генерала фон Шаумбурга и убийство штандартенфюрера СС Юлиуса Риттера.

Члены группы Манушяна были выслежены и схвачены нацистами в ноябре 1943 года. 21 февраля 1944 года 22 из них были расстреляны в Мон-Валерьене. Единственную женщину, Ольгу Банчич, увезли и казнили в Германии.

Заочно была приговорена к казни и Мелине Манушян, но её спасла, спрятав у себя, семья Азнавурян (певца Шарля Азнавура), которая в полном составе помогала Сопротивлению. Мелине скончалась в 1989 году.

Мисак Манушяна удостоен Ордена Почетного легиона, в его честь во Франции названы улицы и площади в Париже, Валансе и Марселе.