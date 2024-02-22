By euronews и AP

Решение, вынесенное коллегией из трех судей в суде Барселоны, последовало за трехдневным судебным процессом ранее в феврале. 40-летний Алвес отрицал свою вину во время суда. Решение может быть обжаловано.

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Звезда бразильского футбола Дани Алвес был признан виновным в сексуальном насилии над молодой женщиной и в четверг приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения. Алвесу также предстоит выплатить потерпевшей 150 тысяч евро.

Суд установил, что Алвес совершил сексуальное насилие над своей жертвой рано утром 31 декабря 2022 года: пострадавшая заявила, что тот изнасиловал ее в туалете элитного ночного клуба в Барселоне.

Прокуроры требовали для Алвеса 9-ти лет лишения свободы, в то время как адвокаты обвинения запрашивали 12 лет. Защита Алвеса просила оправдать его или, в случае признания вины, приговорить к одному году тюрьмы плюс компенсацию жертве в размере 50 000 евро.

Алвес находится в тюрьме с момента задержания 20 января 2023 года. Его просьбы об освобождении под залог были отклонены, поскольку суд счел, что он может бежать. Бразилия не выдает своих граждан, если они осуждены в других странах.

Пострадавшая рассказала прокурорам, что танцевала с Алвесом и зашла в туалет ночного клуба, но потом, когда она захотела уйти, он преградил ей путь. По ее словам, футболист дал ей пощечину, оскорбил и заставил вступить в сексуальные отношения против ее воли.

Алвес изменил свои показания, пока находился под стражей: сначала он отрицал, что вступал с женщиной в сексуальный контакт, а затем признался, что сексуальные отношения были - но, по его словам, по обоюдному согласию. Алвес заявил, что пытался спасти свой брак.

Во время судебного разбирательства защита футболиста пыталась доказать, что Алвес был пьян, когда встретил женщину.

Приговор наносит непоправимый удар по репутации Алвеса как одного из самых успешных футболистов.

Алвес выиграл десятки титулов с самыми известными клубами, включая "Барселону", "Ювентус" и "Пари Сен-Жермен". Он также помог Бразилии выиграть два Кубка Америки и "золото" Олимпийских игр (в возрасте 38 лет).

В 2022 году Алвес сыграл на своем третьем Кубке мира - единственном крупном турнире, который он еще не выигрывал. Спортсмен выступал за "Барселону" с 2008 по 2016 год и ненадолго вернулся в клуб в 2022 году. Когда его арестовали, он играл в мексиканском клубе "Пумас" - который незамедлительно ратсорг с ним контракт.

Дело Алвеса стало первым громким разбирательством с тех пор, как в 2022 году Испания пересмотрела свое законодательство, сделав согласие или его отсутствие главным при определении секс-преступления. Изменения были вызваны волной протестов после случая группового изнасилования во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне в 2016 году.