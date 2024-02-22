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США: эмбрион меняет статус

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Архив Авторское право Lynne Sladky/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Верховный суд штата Алабама постановил, что замороженные эмбрионы считаются людьми с полноценной правовой защитой. После этого крупная клиника в Алабаме приостановила процедуры ЭКО.

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Крупнейший медицинский центр американского штата Алабама приостановил процедуры экстракорпорального оплодотворения. Причина - опасения относительно того, что пациенты и врачи могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Ранее Верховный суд штата постановил, что отныне замороженные эмбрионы считаются людьми с полноценной правовой защитой.

"Мы опечалены тем, что это повлияет на попытки наших пациентов завести ребенка с помощью ЭКО", — говорится в заявлении медицинского учреждения.

Консервативные группы приветствовали решение суда Алабамы.

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