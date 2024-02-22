Матери Алексея Навального показали тело сына и потребовали провести тайные похороны

By Euronews

Мать Алексея Навального Людмила Навальная заявила в видеообращении, что следователи показали ей тело сына, но отказались выдавать его и потребовали провести тайные похороны

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Мать Алексея Навального Людмила Навальная заявила в видеообращении, что следователи показали ей тело сына, но отказались выдавать его и потребовали провести тайные похороны, угрожая в противном случае максимально затягивать процесс выдачи тела.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в соцсети Х, что в медицинском заключении о смерти, которое показали матери Алексея, указано, что причины смерти - естественные.

Сразу после того, как 16 февраля ФСИН опубликовал заявление о смерти российского оппозиционера в колонии в Харпе, Людмила Навальная вместе с адвокатами вылетела туда. Там ей сообщили, что её сын скончался "от синдрома внезапной смерти", но тело не выдали. Позже "Медиазона" нашла видео с камер наблюдения с запечатлённым кортежем, который, предположительно, вывез тело политика в Салехард в ночь на 17 февраля. Однако в местном морге матери заявили, что Навального там нет.

Издание "Новая газета. Европа" опубликовало материал, в котором говорится, что, тело находится морге окружной клинической больницы Салехарда, и на нём есть синяки от судорог. Во вторник СК сообщил, что направил его на химическую экспертизу, которая продлится 14 дней. Соратники политика утверждают, что таким образом власти пытаются "скрыть следы убийства". Кремль обвинения отрицает.