Тухель покинет "Баварию" по окончании сезона

By Euronews

После трех поражений подряд "Бавария" объявила, что расстанется по окончании сезона со своим главным тренером

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Томас Тухель покинет пост главного тренера мюнхенского футбольного клуба "Бавария" по окончании этого сезона. Об этом решении было объявлено после того, как в последних трех матчах в разных турнирах команда потерпела три поражения.

После 22 туров чемпионата Германии "Бавария" занимает второе место и на 8 очков отстает от "Байера". В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы уступили "Лацио", а в кубке страны - "Саарбрюккену".

Тухель возглавил "Баварию" в марте прошлого года и завоевал с ней титул чемпиона Германии.