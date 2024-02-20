Парламент Венгрии проголосует по вопросу о членстве Швеции в НАТО 26 февраля

By Euronews

Депутаты венгерского парламента готовятся к голосованию по запросу Швеции о членстве в Североатлантическом альянсе. Венгрия - единственная страна НАТО, которая еще не ратифицировала заявку Швеции.

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Парламент Венгрии готовится к голосованию по вопросу о членстве Швеции в НАТО. Фракция правящей партии ФИДЕС предложила провести его 26 февраля. Ее лидер также сообщил, что депутаты от ФИДЕС намерены поддержать запрос Швеции.

Вместе с младшими партнерами - христианскими демократами - ФИДЕС располагает в законодательном органе большинством в две трети голосов. Оппозиционные партии также выступают за скорейшую ратификацию заявки. Так что документ будет одобрен. Уверенность в этом выразил и премьер-министр Виктор Орбан.

Венгрия - единственная страна альянса, которая еще не ратифицировала заявку Швеции.